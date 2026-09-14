200 milyon TL’lik reklam anlaşması gündem oldu! Seda Sayan sessizliğini bozdu

Magazin gündemine bomba gibi düşen 200 milyon TL’lik reklam anlaşması iddiasına Seda Sayan‘dan yanıt geldi. 4 ayrı markayla anlaşma yaptığı öne sürülen ünlü sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının soruları üzerine iddiaları yalanlayarak konuşulan rakamların gerçeğin çok üzerinde olduğunu söyledi.

"O FİYATLARLA GERÇEKTEN ALAKASI YOK"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialarda Seda Sayan’ın 4 farklı markayla reklam sözleşmesi imzaladığı ve bu anlaşmalardan toplam olarak 200 milyon TL gelir elde edici ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Öne sürülen iddia farklı sosyal medya platformlarında tartışmalarlarında fitilini ateşledi. TV100’ün haberine göre, hakkında çıkan iddiaları reddeden ünlü sanatçı, kazancını gizlememediğini ve geçmişte vergi rekortmeni olduğunu hatırlattı.

Sayan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yok, alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz; kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için... Kazanıyorum, vergimi veriyorum ama gerçekten çok abartılı. Nerede o rakamlar?"