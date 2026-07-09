Hande Soral ekrana dönüyor! TRT ile anlaşmaya vardı

2024 yılında Ateş Kuşları dizisiyle ekranda olan Hande Soral, daha sonra TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'da rol almıştı. Hande Soral’ın yeni projesi merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Soral, TRT1’in Greative Film imzalı yeni dizisi “Evlilik Güzeldir”le anlaşmaya vardı. Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği dizide ünlü oyuncu “Zeynep” rolüne hayat verecek.

Şafak Bal’ın yöneteceği dizide birbirine hiç benzemeyen 5 kızını evlendirmeyi çok isteyen Mesut Bahtiyar adlı nikah memurunun hikâyesi ekrana taşınacak.

Hande Soral, Mesut’un en büyük kızına hayat verecek. Annesinin vefatının ardından gönüllü olarak kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenen fedakâr bir evlat olan Zeynep’in Murat’la geçmişte yarım kalan bir aşk hikâyesi vardır.