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Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanı geldi: "Yeni sezonda da olsun"

Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyirciyi mest eden son bölüm sonrası yakınlaşmaların, yüzleşmelerin ve kıskançlıkların damga vuracağı yeni bölümden gelen ilk tanımım da heyecanlandırdı.

Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanı geldi: "Yeni sezonda da olsun"

Doğanın Kanunu dizisi 5. bölümüyle de ilgi çekti. Yaz sezonuna damga vuran dizilerden olan Doğanın Kanunu 5. bölüm biter bitmez yeni sezon fragmanı da geldi.

Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanı geldi: "Yeni sezonda da olsun" 1

Doğanın Kanunu 5. bölümde; Doğa, Yaman’ın kendisinden neden bu kadar nefret ettiğini sorgulamayı sürdürürken, Yaman’ın yıllar önce iş görüşmesine giderken giydiği ceketi bulması kafasındaki bütün düğümleri çözüyor. Doğa’nın büyük bir şaşkınlıkla, “Hatırladım seni... Sen o’sun!” sözleriyle Yaman’la ilgili gerçeği fark ettiği an ise yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanı geldi: "Yeni sezonda da olsun" 2

Doğanın Kanunu 6. bölüm fragmanında ise yakınlaşmalar, yüzleşmeler ve kıskançlıklar damga vuracak. Doğa ve Yaman arasında yaşananlar sonrası seyirciler "Yeni sezonda da devam etmeli", "Dizide kıskançlık başladı aşk geliyor", "Çok keyifli" yorumlarında bulundu.

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Doğanın Kanunu dizisi
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