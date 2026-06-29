Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı

Bir döneme damga vuran Hanife Gürdal özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kısa süre önce evlilik teklifi alan gelin adayı Hanife "Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldığı hayatı kendisine zehir etmeden 5 dakika önce. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım" demişti.

Hanife daha sonra ise tam evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı aldı. Nispet pozları paylaşan gelin adayı gündem olmuştu.

Bir süre ayrı kalan ikiliden sürpriz bir hamle geldi. İkili önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Çift, sosyal medya hesabından nikah sonrası pozlarını yayınladı.

"Can yoldaşım eşim" diyerek paylaşım yapan Okan Kurt'a yorum ve beğeni yağdı. Hanife Gürdal evliliğin ardından soyadını da 'Hanife Gürdal Kurt' olarak değiştirdi.

Hanife Gürdal'ın gelinliği de sosyal medyada konuşuldu. Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi bu tarzın yaza uygun olmadığını söylerken kimi ise gelinliği sade ve güzel buldu.