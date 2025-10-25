MAGAZİN

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti! "Adam gerçek Can Manay'mış"

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası, kesinleşen oyuncu Ozan Güven 5 yıl sonra ilk kez düzenlediği basın toplantısında konuştu. Güven'in savunması ise sosyal medyada tepki çekti.

Cansu Akalp

Oyuncu Ozan Güven hakkında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yürütülen davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak istinaf başvurusunu reddetti ve cezayı onadı.

45 GÜN CEZAEVİNE GİRECEK

Karara göre Ozan Güven, aldığı hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamına girmeyen 45 günlük bölümünü açık cezaevinde tamamlayacak. Gerekçeli kararın tebliğinin ardından ünlü oyuncunun kendiliğinden teslim olması bekleniyor.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurmak suretiyle darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Haziran 2025'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'i 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatına karar vermişti. Ayrıca Deniz Bulutsuz'un da Ozan Güven'e karşı 'basit yaralama' suçundan beraatına hükmedilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde basın toplantısı düzenleyen ünlü oyuncu konu hakkında şöyle konuştu:

"BİR TEK SENDEN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

"Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 suçun 5'inden beraat ettim, aklandım. Demek ki sen bu kadını eve kapatmamışsın, demek ki sen bu kadına şiddet uygulamamışsın. Canice hislerle işkence yapmamışsın. Bir kadına tokat atarsanız kırılır, çıkığı olur. Yani ayakta kalması mümkün değil"

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ!

Güven'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kullanıcılar "Ne anlattı anlayan var mı?","Oyunculuk performansını burada da göstermiş", "Adam gerçek Can Manay'mış", "Masum olduğunu düşünen biri yıllarca susmaz" yorumlarında bulundu.

