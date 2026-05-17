Harbiye’de Ebru Yaşar rüzgarı! Siyah-beyaz sahne kostümü gündem oldu

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde binlerce hayranına müzik ziyafeti sunan güzel sanatçı, hem dillerden düşmeyen şarkılarıyla hem de enerjisiyle açık havada unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnede derin yırtmaçlı, pelerin detaylı ve asimetrik kesim asil beyaz bir elbise tercih eden güzel sanatçı, bu kombinasyonu içine giydiği siyah çorap ve siyah topuklu ayakkabılarla tamamlayarak ezber bozan bir stile imza attı.

Konser fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından ünlü şarkıcının bu tercihi kısa sürede moda severlerin de dikkatinden kaçmadı.

Bir kısım takipçisi siyah ve beyazın asil zıtlığını çok modern, cesur ve avangart bulurken; modada geleneksel çizgileri seven diğer bir kısım ise uçuş uçuş beyaz bir elbisenin altına siyah çorap tercih edilmesini alışılmışın dışında buldu.

Her halükarda sahnede büyük bir görsel şölen sunan Ebru Yaşar, bu özgün tarzıyla modada risk almaktan korkmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.