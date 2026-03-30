Harry Potter dizisinin çocuk yıldızlarına dudak uçuklatan ücret! Bölüm başı kazanç ortaya çıktı

HBO’nun büyük merakla beklenen yeni Harry Potter uyarlaması daha yayınlanmadan gündeme oturdu. Dizide rol alacak çocuk oyuncuların ilk sezon için alacağı ücretler şaşkınlık yarattı.

12 yaşındaki İskoç oyuncu Dominic McLaughlin Harry Potter’a hayat verecek. Ona, Hermione Granger rolünde 11 yaşındaki Arabella Stanton ve Ron Weasley karakterinde 12 yaşındaki Alastair Stout eşlik edecek.

İddialara göre üç genç oyuncunun her biri ilk sezon için tam 500 bin sterlin kazanacak. Bu da bölüm başına yaklaşık 60 bin sterlin anlamına geliyor.

Bir kaynak, bu rakamın henüz ergenlik çağına bile girmemiş oyuncular için oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Bu sadece başlangıç. Bu tempoyla devam ederlerse 18 yaşına gelmeden multi-milyoner olabilirler” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, üçlünün kısa sürede dünyanın en ünlü çocuk yıldızları arasına gireceğini de belirtti.

HBO’nun henüz resmi bir açıklama yapmadığı maaş iddiaları ise şimdiden magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan dizinin ilk fragmanı da kısa süre önce yayınlandı.