MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hasan Can Kaya düğün yapmıyor: "Kimseyi provoke etmek istemiyoruz"

Geçtiğimiz günlerde nişan haberleriyle gündeme gelen Hasan Can Kaya sevgilisi Duygu Karabaş ile düğün yapmayacaklarını açıkladı. Kaya bunun sebebini açıklarken "Bir sürü olumsuz olaylar var etrafta" dedi.

"Konuşanlar" programıyla fenomen haline gelen komedyen Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlanan ünlü komedyen geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada nişan değil kız isteme olduğunu söyledi.

Hasan Can Kaya nişan, düğün gibi detaylara girmeyeceklerini de açıkladı. Komedyen bu durumun sebebini şu ifadelerle açıkladı:

"Kral nişan yapmayacağız. Düğün de yapmayacağız. Bir nikah yapacağız.
Gösterişten uzak. Muhtemelen yurt dışında. Çünkü yani bir sürü olumsuz olaylar var etrafta. Gösteriş gibi olsun istemiyoruz. Kimseyi provoke etmek istemiyoruz. Yanlış da anlaşılmak istemiyoruz."

"SAKİNLİĞİNİ BOZMAK İSTEMİYORUM"

Hasan Can Kaya ayrıca sevgilisiyle ilgili "Kendisinin sakin bir hayatı var.
Bizim sektörden değil. O yüzden o sakinliğini bozmak istemiyorum. Çünkü sosyal medya biliyorsun biraz provokatif bir yer. Herkesin ağzına geleni söyleyebildiği bir yer. Bu topa girmek istemiyorum. Zaten biz uğraşıyoruz hani bu mesleğin içinde olduğumuz için. Bir de ailemden başkaları uğraşsın istemiyorum" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teklif üstüne teklif aldı! Sonunda anlaşmaya vardıTeklif üstüne teklif aldı! Sonunda anlaşmaya vardı
AK Parti grup toplantısında görüldü! Sosyal medyada gündem olduAK Parti grup toplantısında görüldü! Sosyal medyada gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.