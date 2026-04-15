Hasan Can Kaya düğün yapmıyor: "Kimseyi provoke etmek istemiyoruz"

"Konuşanlar" programıyla fenomen haline gelen komedyen Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlanan ünlü komedyen geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada nişan değil kız isteme olduğunu söyledi.

Hasan Can Kaya nişan, düğün gibi detaylara girmeyeceklerini de açıkladı. Komedyen bu durumun sebebini şu ifadelerle açıkladı:

"Kral nişan yapmayacağız. Düğün de yapmayacağız. Bir nikah yapacağız.

Gösterişten uzak. Muhtemelen yurt dışında. Çünkü yani bir sürü olumsuz olaylar var etrafta. Gösteriş gibi olsun istemiyoruz. Kimseyi provoke etmek istemiyoruz. Yanlış da anlaşılmak istemiyoruz."

"SAKİNLİĞİNİ BOZMAK İSTEMİYORUM"

Hasan Can Kaya ayrıca sevgilisiyle ilgili "Kendisinin sakin bir hayatı var.

Bizim sektörden değil. O yüzden o sakinliğini bozmak istemiyorum. Çünkü sosyal medya biliyorsun biraz provokatif bir yer. Herkesin ağzına geleni söyleyebildiği bir yer. Bu topa girmek istemiyorum. Zaten biz uğraşıyoruz hani bu mesleğin içinde olduğumuz için. Bir de ailemden başkaları uğraşsın istemiyorum" dedi.