Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın oğlu Ali boyunu geçti

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane dizi Sihirli Annem'de hayat verdiği "Betüş Peri" karakteri ile hafızalarımıza kazınan İnci Türkay, bir süre önce ülkeyi terk edip Londra'ya yerleşmişti.

Oğlu Ali'ye daha iyi eğitim ve kariyer fırsatı sunabilmek için bu kararı aldığını dile getiren Türkay oğluyla gündem oldu. Ünlü isim oğlunun üniversiteden mezun olduğunu duyurdu.

Ali Eroğlu, eğitimini Richmond American University'de tamamladı.Oğlu ile kamera karşısında poz veren İnci Türkay, mutluluğunu; "Canım oğlum. Bugün üniversite yıllarının son sınavı ve öğrenciliğinin de son günüydü. Yıllar ne çabuk geçti... Emeklerinle, sabrınla ve güzel kalbinle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Yeni başlangıçların hep mutluluk getirsin" sözleriyle dile getirdi.

YORUM YAĞDI

İnci Türkay ve oğlu Ali'nin sosyal medyadaki pozlarına; 'Annesini geçmiş', 'Başarıları daim olsun', 'Yolu açık olsun', 'Maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.

Türkay, daha sonra oyuncu ve manken Atilla Saral ile 2019'da nikâh masasına oturdu.