Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı 3. kez evlendi! Sessiz sedasız nikahın sebebini açıkladı

'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikâh masasına oturdu.

Asyalı, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Oyuncu evlendiğini sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Yıldız Asyalı sessiz sedasız nikahın sebebini de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Asyalı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler''

2015'te iş adamı Emre Vatansever ile dünya evine giren Yıldız Asyalı, 2018'de boşanmıştı. Çiftin beraberliğinden Ayşe Mira adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Yıldız Asyalı, 2020'de de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiş ancak aynı yıl evliliği bitmişti.