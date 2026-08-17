Hayden Panettiere neden öldü? Daha 36 yaşındaydı...

Hollywood dünyasından sevenlerini yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Heroes ve Nashville dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Panettiere'nin ölümü "derin bir üzüntüyle" duyuruldu. Açıklamada, ünlü oyuncunun çevresindeki herkese ve ekran başındaki milyonlarca hayranına "ölçülemez bir sevgi ve mutluluk" getirdiği ifade edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Yetkililer, oyuncuyla ilgili bir olay nedeniyle polisin müdahalede bulunduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Oyuncunun temsilcisi de soruşturmanın devam ettiğini ve daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde ortaya çıkmasının beklendiğini açıkladı.



SIRT AĞRISINDAN ŞİKAYET EDİYORMUŞ

Panettiere'nin ölümünden kısa süre önce sırt ağrısından şikâyet ettiği de öne sürüldü. Öte yandan; "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın zorlukları, geçirdiği depresyon ve bağımlılık süreçlerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncunun özel hayatıyla ilgili ayrıntılar ise soruşturmanın ardından netlik kazanacak.