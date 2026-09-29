Yıllar sonra aynı karedeler! Tuzlu Kahve’de nostalji gecesi

Tuzlu Kahve dizisinin bu akşam ekrana gelen bölümü sosyal medyada gündem oldu. Dizinin en çok konuşulan sahneleri arasında yıllar önce Kavak Yelleri’nde bir dostluk hikayesi çerçevesinde izlediğimiz Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Ceren Monay ve Sarp Apak’ın lunapark sahnesi yer alıyor.

Yayınladığı günden itibaren usta oyuncuları bir araya getiren kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve, sunduğu aile komedisi ve senaryoda yer verdiği repliklerle yeni sezonun sevilen projeleri arasında yer almayı başardı.

YAYINLANDIĞI ANDA TREND TOPİC OLDU

Dizinin 5. bölüm tanıtımı 2 milyondan fazla görüntülenme almayı başararak sosyal medyada gündem olmuştu. Bu başarının ardından dizinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünün de X’te TT listesine girmesi uzun sürmedi.

LEVENT VE ELA DA HESAPLAŞTI

Dizi, bir dönem Show TV’de yayınlanan Doktorlar dizisinde Yasemin Ergene’nin canlandırdığı Ela karakteri ve şarkıcı Kutsi’nin canlandırdığı Levent karakterinin hesaplanmaşmasını da günümüze taşımasıyla izleyicisinden tam not aldı.

Doktorlar dizisinde Ela, doktor Levent tarafından düğün gününde terk edilmişti. Farklı bir evrende, Tuzlu Kahve dizisinde karakterlerin yeniden bir araya getirilmesi diziyi izleyenler tarafından ikonik sahnenin yeniden canlandırılması olarak yorumlandı.

Tuzlu Kahve'nin başka yarım kalmış hikayeleri ekrana taşıyıp taşımayacağı merak edilirken, Nebahat Çehre’nin yıllara meydan okuyan güzelliği de yeni bölümün konuşulan detayları arasında yer aldı.