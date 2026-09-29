Haysiyet’te o sahneler tepki çekti: İzleyiciden senaryoya eleştiri

Ekran serüvenine bu sezona iddialı bir giriş yaparak başlayan Haysiyet dizisinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden tanıtıma yansıyanlar izleyicisini kızdırdı. 4. bölüm tanıtımının bazı sahneleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve dikkat çekici senaryosuyla kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturan dizi Yeşilçam tadındaki nostaljik hikayesiyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ü dramatik bir romantizm hikayesinde buluşturan dizi, yeni sezona iddialı bir giriş yapmış olsa da bu akşam ekrana gelen 4. bölümün tanıtımı daha bölüm yayınlanmadan eleştirilerin hedefi oldu. Senaryoda yer verilen kadına yönelik şiddet sahneleri tepki çekti.

“TUFAN KARAKTERİNİ BÖYLE BEKLEMİYORDUM”

Tanıtımın ardından yapılan yorumlarda en fazla dikkat çeken konulardan biri Tufan karakterinin hikayesi oldu. Bir izleyici, karakterin bu şekilde ilerlemesini beklemediğini belirterek senaryoya tepki gösterdi.

İzleyici yorumunda, “Tufan karakterini böyle beklemiyordum” ifadelerini kullanırken karakterin daha önce yapılan röportajlarda farklı anlatıldığını savundu.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Tanıtımdaki kadın karakterler arasında yaşanan fiziksel ve sözlü gerilim de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, kadınların sürekli birbirleriyle tartıştığı ve fiziksel gerilim yaşadığı sahnelerin ekrana taşınmasını eleştirdi.

Bununla birlikte Mehmet ve Simay aşkının üzerindeki kara bulutların dağılıp dağılmayacağı da merak ediliyor.