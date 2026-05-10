Hazal Filiz Küçükköse’den şok itiraf: "Merkür retrosu yüzünden o projeleri reddettim!"

Hazal Filiz Küçükköse’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlikte hem kariyer planlarından hem de özel hayatına dair sorulara samimi yanıtlar verdi.

“GÜVENMEYİ ÇOK İSTERDİM"

“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Küçükköse, yeni projeler için hazırlık yaptığını belirterek şan dersleri almayı düşündüğünü söyledi. Sesine güveniyle ilgili soruya ise “Güvenmeyi çok isterdim ama idare eder” yanıtını verdi.

“KAFANDA BİTİRDİYSEN KALBİNDE DE BİTİRİRSİN”

Özel hayatına dair soruları da yanıtlayan oyuncu, geçmişi tamamen geride bıraktığını vurgulayarak “Kafanda bitirdiysen kalbinde de bitirirsin” sözleriyle dikkat çekti.

Astrolojiyle ilgisini de gizlemeyen Küçükköse, Ay boşluğu ve Merkür retrosu gibi dönemleri takip ettiğini, zaman zaman bu etkileri kararlarında göz önünde bulundurduğunu ifade etti. Hatta daha önce bazı projeleri bu nedenle geri çevirdiğini de ilk kez itiraf etti.