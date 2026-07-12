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Yaren Güldiken tatile doymadı! Bikinili pozlar geldi

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken dizi sezon arası yapar yapmaz soluğu tatilde almıştı. Yaren Güldiken peş peşe çıktığı tatillerden verdiği pozlarla gündemde.

Yaren Güldiken tatile doymadı! Bikinili pozlar geldi

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken sezon yorgunluğunu tatilde atıyor. Sezon finali sonrası rol arkadaşı Alper Çankaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Güldiken çekimler başlamadan önce gezebildiği kadar geziyor.

Önce sevgilisiyle sonra da arkadaşlarıyla tatile çıkan Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken sosyal medyada da paylaşımlar yapıyor.

Yaren Güldiken tatile doymadı! Bikinili pozlar geldi 1

Yaren Güldiken son olarak yine tatilinden pozlarını paylaştı. Bikinili pozlarıyla fitliğini sergileyen güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Yaren Güldiken tatile doymadı! Bikinili pozlar geldi 2

Güzel oyuncu bir süre önce yaza dair şunları söylemişti:

Yaren Güldiken tatile doymadı! Bikinili pozlar geldi 3

"Yazın dolu dolu tarafı benim için suyun her tonunu, güneşin her tonunu olabildiğince yakalayabilmek. Hepsinin farklı bir enerjisi var. Sabah deniziyle öğle denizi bile aynı ton değil. O yüzden her tonu yakalamak diyebilirim."

Yaren Güldiken tatile doymadı! Bikinili pozlar geldi 4

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Yaren Güldiken
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