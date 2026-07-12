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Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti taktı

Ünlü sunucu Kadir Ezildi kardeşi Kerem Ezildi'nin İstanbul'daki düğününde geline taktığı altınlarla gündeme geldi. Kardeşinin düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan sunucu geline bakın neler taktı...

Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti taktı

Kadir Ezildi, kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemde eşi Gamze Türkmen ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da dikkat çeken Ezildi kardeşini evlendirdi.

Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti taktı 1

Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi, hayatını Işıl Özkorucuklu ile birleştirerek dünyaevine girdi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli düğünde Kadir Ezildi geline altın yağdırdı.

Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti taktı 2

Düğünde Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi geline; 8 bilezik 2 gelin seti taktı.

Kadir Ezildi kardeşini evlendirdi! Geline 8 bilezik 2 gelin seti taktı 3

KENDİ DÜĞÜNÜNDE ALTIN TOPLAMIŞTI

Öte yandan Kadir Ezildi, kendi düğününde takılan altınları paylaşmasıyla gündeme gelmişti.İddialara göre düğünde 15 milyon TL'ye yakın ziynet takılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
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