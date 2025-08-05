Haziran Gecesi'nin Havin'iydi! Naz Elmas davette ortaya çıktı|Arkasını dönüp...

MYNET DETAY- 2004 yılında ekrana gelen Haziran Gecesi'nde Havin karakterini canlandıran Naz Elmas uzun zaman sonra ortaya çıktı.

2014-2015 yılları arasında Emre Kıramer'le evli kalan, 2019 yılında yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu, kendisinden 17 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturan Naz Elmas bu evliliğini de sonlandırmıştı

10 dakika süren duruşma sonrası tek celsede boşanan ikili, ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtmişti.

NAZ ELMAS'IN SON HALİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan Naz Elmas InStyle Türkiye’nin düzenlediği davette ortaya çıktı.

Siyah bir elbise giyen ve sırt dekoltesi tercih eden Elmas kamera karşısına gelince hemen arkasını döndü. Elmas "Burasını almanız lazım bana gösterin" dedi.

Naz Elmas sosyal medyada da arkadan çekilmiş fotoğraflarını daha fazla paylaşmayı tercih etti.