Heidi Klum’dan yine olay yaratan Halloween kostümü: Bu kez Medusa oldu

Cadılar Bayramı denince akla ilk gelen isimlerden Heidi Klum, haftalardır merakla beklenen 2025 kostümünü sonunda açıkladı.

Her yıl 31 Ekim öncesi hazırlıklarıyla hayranlarını heyecanlandıran Klum, geçmişte E.T., dev bir solucan, Betty Boop, Shrek’ten Fiona ve hatta 95 yaşındaki kendisi gibi ikonik karakterlere bürünmüştü. Bu yıl ise ünlü makyaj tasarımcısı Mike Marino ile çalışarak, Yunan mitolojisinin efsanevi karakteri Medusa olarak karşımıza çıktı.

New York’ta düzenlenen 24. geleneksel Halloween partisinde Klum’un kostümü, 1981 yapımı “Clash of the Titans” filmindeki Medusa’dan esinlenerek hazırlandı.

Baştan aşağı pul detaylarıyla kaplı yılan kuyruğu, yılanlarla dolu karmaşık saçları ve yılan biçimindeki yayıyla dikkat çeken Klum, kırmızı halıda adeta nefesleri kesti.

Ünlü modelin eşi Tom Kaulitz ise Medusa’ya bakan ve taşa dönüşen bir karakter olarak karısına eşlik etti. Klum, Instagram hesabından “HAPPY HEIDIWEEN! Çok uzun bakmayın, yoksa taşa dönüşürsünüz!” notuyla paylaşım yaptı.