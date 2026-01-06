Heidi Klum plajda kimseyi umursamadı! Üstsüz dolaştı

Dünyaca ünlü Alman süper model Heidi Klum, Karayipler’deki St. Barts tatilinde verdiği cesur pozlarla gündeme geldi. 52 yaşındaki ünlü model, pazartesi günü plajda üstünü çıkararak denizin keyfini çıkardı.

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük müzisyen eşi Tom Kaulitz ile birlikte okyanusta eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü model, yalnızca metalik lacivert bikini altı giyerek fit vücuduyla dikkat çekti.

PLAJDA RAHAT VE UMURSAMAZ TAVIRLAR

America’s Got Talent jürisi olan Klum’un, dalgaların arasında zıplarken son derece neşeli ve rahat olduğu görüldü. Uzun kolyesiyle plaj stilini tamamlayan ünlü modelin kimseyi umursamadan üstsüz vakit geçirmesi sosyal medyada ise tepkilere sebep oldu.

SON HAFTALARDA ÜÇÜNCÜ KEZ

Heidi Klum’un son haftalarda üçüncü kez üstsüz güneşlenmeyi tercih etmesi de dikkat çekti. Çıplaklık konusunda gelen tepkileri umursamayan Klum daha önce de bu konuda gelen eleştirilere yanıt vermişti.