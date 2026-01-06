MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Heidi Klum plajda kimseyi umursamadı! Üstsüz dolaştı

Ünlü model Heidi Klum son günlerde üstsüz halleriyle gündeme geliyor. Tatilde kimseyi umursamayan Klum'un üstsüz plajda vakit geçirdiği görüntülere sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

Heidi Klum plajda kimseyi umursamadı! Üstsüz dolaştı

Dünyaca ünlü Alman süper model Heidi Klum, Karayipler’deki St. Barts tatilinde verdiği cesur pozlarla gündeme geldi. 52 yaşındaki ünlü model, pazartesi günü plajda üstünü çıkararak denizin keyfini çıkardı.

Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük müzisyen eşi Tom Kaulitz ile birlikte okyanusta eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü model, yalnızca metalik lacivert bikini altı giyerek fit vücuduyla dikkat çekti.

Heidi Klum plajda kimseyi umursamadı! Üstsüz dolaştı 1

PLAJDA RAHAT VE UMURSAMAZ TAVIRLAR

America’s Got Talent jürisi olan Klum’un, dalgaların arasında zıplarken son derece neşeli ve rahat olduğu görüldü. Uzun kolyesiyle plaj stilini tamamlayan ünlü modelin kimseyi umursamadan üstsüz vakit geçirmesi sosyal medyada ise tepkilere sebep oldu.

Heidi Klum plajda kimseyi umursamadı! Üstsüz dolaştı 2

SON HAFTALARDA ÜÇÜNCÜ KEZ

Heidi Klum’un son haftalarda üçüncü kez üstsüz güneşlenmeyi tercih etmesi de dikkat çekti. Çıplaklık konusunda gelen tepkileri umursamayan Klum daha önce de bu konuda gelen eleştirilere yanıt vermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum" diyerek açıkladı "Üstümü çıkarmak için sabırsızlanıyorum" diyerek açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koç'lar aynı masada toplandı! Sosyal medya onları konuştuKoç'lar aynı masada toplandı! Sosyal medya onları konuştu
Ünlü oryantal uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündem olduÜnlü oryantal uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.