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  4. Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı! "Ben inanmıyorum ya"

Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı! "Ben inanmıyorum ya"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2025 15:10
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"Köylü Güzeli", "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken gözlerine inanamadı. Ece Erken yayın sırasında "Biz kandırma" diyerek kamer arkasına sitem etti.

Hilal Cebeci'nin son halini gören Ece Erken şaştı kaldı! "Ben inanmıyorum ya"

Tatlı Kaçıklar, Şöhretler Kebapçısı, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda rol alan ve Köylü Güzeli şarkısıyla da hafızalara kazınan Hilal Cebeci gözlerden uzak yaşıyor.

Bir döneme cesur pozlarıyla damga vuran Hilal Cebeci son haliyle gündeme geldi. Eski halinden eser kalmayan Cebeci, adeta bambaşka birine dönüştü.

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GÖZLERİNE İNANAMADI

Ece Erken'in sunduğu yayında da Hilal Cebeci'nin son hali ekrana getirildi. Ancak Erken o pozları görünce gözlerine inanamadı.

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Ece Erken kamera arkasına seslenerek "Ben inanmıyorum ya Hilal değil bu bizi kandırma Yaşar ya! Yemin et! Böyle bir şey olamaz filtreden bence" dedi.

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Ece Erken ayrıca Hilal Cebeci'yi Aylin Coşkun'a benzetti ve "Nerede Hilal Cebeci asla tanımam" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hilal Cebeci
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