Mercan Köşk için erken final kararı! Tarih belli oldu

Televizyon dünyasında reyting rekabeti, dizilerin kaderini belirlemeye devam ediyor. Ekran macerasına büyük umutlarla başlayan yapımlar, izlenme oranlarında beklentilerin altında kalınca final kararıyla karşı karşıya kaldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisi için de erken final kararı verildi. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrollerinde buluşturan dizi, yayın hayatını planlanandan önce noktalayacak.

TARİH BELLİ OLDU

Ekran yolculuğunu sonlandırmaya hazırlanan Mercan Köşk'ün final tarihi de netleşti. Yayın akışı değişmezse dizinin 7. ve final bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Mercan Köşk'ün erken final kararı seyircisini üzdü. Sosyal medyada; 'Final olmasın', 'Tam güzel bir dizi seyredecektik olmadı', 'Bu dizi resmen harcandı', 'Lütfen final yapmayın' gibi yorumlar yapıldı.