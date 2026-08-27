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Hilmi Cem İntepe Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde

Geçtiğimiz günlerde evlenen Survivor yıldızı Hilmi Cem İntepe, TRT ile el sıkıştı. Ünlü oyuncu Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde yer alacak.

Hilmi Cem İntepe Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin 4. sezonu yenilenen kadrosuyla eylül ayında seyirciyle buluşacak. Pazartesi günü oyuncuların okuma provası için bir araya geldiği diziye bir isim daha katıldı.

“HAS MURAD PAŞA”YA HAYAT VERECEK

Hilmi Cem İntepe zaman atlamasının yaşandığı TRT1’in Miray Yapım imzalı dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı”yla anlaştı.

İntepe, ekibi yenilenen dizide vezir ve beylerbeyi görevlerinde bulunmuş Rum asıllı Osmanlı komutanı ve devlet adamı “Has Murad Paşa” rolüne hayat verecek.

Hilmi Cem İntepe Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde 1

KADRO RESMEN SİL BAŞTAN

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda seyirciyi büyük bir değişim bekliyor. Zaman atlaması yaşanacak dizinin oyuncu kadrosu önemli ölçüde yenilenirken tam 9 yeni oyuncunun hikayeye dahil olduğu açıklandı.

Hilmi Cem İntepe Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde 2

Yeni sezonda Burcu Kirman, Rüzgar Aksoy, Deniz Barut, Hasan Denizyaran, Diyar Okuyucu, Kürşat Alnıaçık, Caner Topçu, Noyan Uzer ve Begüm Birgören seyirci karşısına çıkacak.

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Hilmi Cem İntepe
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