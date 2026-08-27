Kylie Jenner daha büyük göğüs istediğini açıkladı!

Kylie Jenner, göğüs implantlarının boyutundan memnun olmadığını ve daha büyük implant istediğini açıkladı.

29 yaşındaki reality şov yıldızı, yakın arkadaşları Anastasia "Stassie" Karanikolaou ile Victoria Villarroel'in sunduğu Better Half with Stas & Vic podcast'inin son bölümünde yeniden estetik operasyon geçirme isteğinden bahsetti.

Konuşma, Karanikolaou'nun Jenner'ın geçen yıl göğüs estetiğiyle ilgili 445 cc implant detaylarını paylaşmasının "adeta bir trend başlattığını" söylemesiyle başladı.

19 yaşındayken göğüs estetiği yaptıran Jenner, implantlarının büyüklüğünü artırmaya hazır olduğunu itiraf etti: "Evet, daha büyük olmalarını istiyorum."

Jenner, bu isteğini sık sık dile getirdiğini söyleyerek "Bunu her gün söylüyorum. Daha büyük ve daha belirgin olmaları gerekiyor" dedi.

Arkadaşı Karanikolaou ise Jenner'ın "büyük göğüslere takıntılı olduğunu" esprili bir dille söyledi ve son bir yıldır sürekli implantlarını büyütmek istediğini konuştuklarını anlattı.

Kylie Jenner, 2023 yılında 19 yaşındayken gizlice göğüs estetiği yaptırdığını ilk kez kabul etmişti. Operasyonu uzun yıllar boyunca inkâr eden Jenner, daha sonra hayranlarının soruları üzerine estetiğinin tüm ayrıntılarını paylaşmıştı.