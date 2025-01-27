'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın kızı Meadow Walker büyüdü! Cesur pozlar

2001 yılında gösterime giren ve hız tutkunu izleyicilerinin gönlünde taht kuran Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncusu Paul Walker, 2013 yılında trajik bir kazada hayatını kaybetti.

Brian O'Conner karakteriyle dünya çapında tanınan Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği korkunç bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı.

Paul Walker’ın vefatından sonra kızı Meadow Walker, 15 yaşındayken bu büyük kayıpla yüzleşti. Genç isim son olarak babasının fotoğraflarını paylaşarak " Sensiz 11 yıl. Seni her gün özlüyorum. Seni çok seviyorum" dedi.

Meadow, babasının ölümünden sonra güçlü bir şekilde hayatına devam ederek modellik kariyerine adım attı.

Şimdilerde 26 yaşında olan Meadow, ünlü bir model olarak dikkatleri üzerine çekiyor.



Güzel ve başarılı isim Meadow Walker, zamanla büyük bir takipçi kitlesi edindi. Genç model Meadow sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çeken model üstsüz pozlarını paylaşarak da adından söz ettirdi.