Gülben Ergen savcılığa çağrıldı! Sıla bebek hakkındaki paylaşımına şikayet...

Şarkıcı Gülben Ergen son dönemde sosyal medyayı aktif kullanıyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismara dair sessiz kalmaya şarkıcı bu konuda sözünü de sakınmıyor.

Gülben Ergen'in böyle bir paylaşımı şikayet aldı. Şarkıcı sosyal medyadan savcılığa çağrıldığını da açıkladı.

"Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı:

"Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla Bebek. Hakkımda şikayet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"



Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımında "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" yazıyordu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.