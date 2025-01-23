Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan facianın ardından bir günlük milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Now Tv 23 Ocak 2025 güncel TV yayın akışını sizler için derledik...

Bir günlük milli yas ilan edilen facia sonrası kanalların yayın akışında değişikliğe gidildi ve fenomen dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi. Peki, bu akşam Hudutsuz Sevda var mı, yok mu?

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Now Tv'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm saatinde tekrar bölümü ekrana getirilecek.

HUDUTSUZ SEVDA 49. BÖLÜM ÖZETİ

Halil İbrahim, Zeynep’in İskender’in evine gitmesiyle yeni bir krizle yüzleşir. Zeynep, geçmişin gölgesinde Kaan’la yüzleşirken, İskender’in planları aileleri daha da derinden sarsar. Didem, Zeynep’e karşı beklenmedik bir adım atar ve dengeleri yeniden altüst eder. Bu sırada Halil İbrahim, ailesini korumak için büyük bir karar vermek zorunda kalır.

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Adım Farah

04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım