Hülya Avşar havlayarak yeni konuğunu duyurdu! 'İyi geldi' deyip o anları paylaştı

Sahnelerinin yanı sıra YouTube kanalında da karşımıza çıkan Hülya Avşar, programı “Bir Hülya Avşar Sohbeti”ne konuk aldığı isimlerle gündeme geliyor.

Avşar, yeni konuğunu ise ilginç bir videoyla duyurdu. "Havlamak iyi geldi" diyerek konuğunun Lvbel C5 olduğunu duyurdu. Son dönemlerde Lvbel C5'in "HAVHAV" şarkısı herkesin dilindeydi. Birçok fenomen ve sosyal medya kullanıcısı şarkıyla içerikler üretmişti.

LVBEL C5 KİMDİR?

LVBEL C5 gerçek adı Süleyman Burak Bodur’dur. 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da doğmuştur. Akılda kalıcı şarkıları ve enerjik performanslarıyla geniş çapta tanınan bir Türk rapçi ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine 2019 yılında “Drop” adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan “Ralli” adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi. 2022 yılında ilk albümü “C5MODE”u çıkardı.