Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti!

Hülya Avşar, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses'e ziyarette bulundu.

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, Tatlıses'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi: Gayet iyi. Gördüm, güldük, konuştuk. Kısa süre içinde normal odaya geçecek.

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ile dostluklarının uzun yıllara dayandığını vurgularken, Tatlıses'in güçlü bir karaktere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.