Gözaltı kararı verildi! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan jet açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden, ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya üzerinden açıklama yayınladı. Başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi nedeniyle Mardin'de olan Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

'EN KISA SÜREDE İSTANBUL’DA OLACAĞIM'

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım."

GÖZALTI LİSTESİ ŞÖYLE

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU (Norm Ender)

14-Enes GÜLER