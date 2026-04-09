Gözaltı kararı verildi! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan jet açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan açıklama gecikmedi.

Gözaltı kararı verildi! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan jet açıklama
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden, ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya üzerinden açıklama yayınladı. Başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi nedeniyle Mardin'de olan Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

Gözaltı kararı verildi! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal dan jet açıklama 1

'EN KISA SÜREDE İSTANBUL’DA OLACAĞIM'

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım."

Gözaltı kararı verildi! Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal dan jet açıklama 2

GÖZALTI LİSTESİ ŞÖYLE

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU (Norm Ender)

14-Enes GÜLER

Sinem Ünsal uyuşturucu Uzak Şehir
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği ile ilgili önemli değişiklik

