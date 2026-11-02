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İbrahim Çelikkol'un uyuşturucu testi pozitif çıkınca yayın akışından kaldırılmıştı! Binbir Gece Masalları fragmanı yayınlandı

Tabii'nin başrolünde Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol'u buluşturan 'Binbir Gece Masalları' dizisi İbrahim Çelikkol'un uyuşturucu testi pozitif çıkınca yayın akışından çıkarılmıştı. Dizinin fragmanı aylar sonra yeniden yayınlandı.

İbrahim Çelikkol'un uyuşturucu testi pozitif çıkınca yayın akışından kaldırılmıştı! Binbir Gece Masalları fragmanı yayınlandı

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni sezon projeleri arasında dikkat çeken 'Binbir Gece Masalları' fragmanı heyecan yaratmıştı. Ancak daha sonra fragmanın silinip yayın akışından çıkarılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Cansu Dere'nin buluştuğu 'Binbir Gece Masalları dizisinde kriz çıkmıştı. 'Binbir Gece Masalları' dizisinin başrol oyuncusu olan İbrahim Çelikkkol'un yasaklı madde testinin pozitif çıkması her şeyi değiştirdi.

İbrahim Çelikkol un uyuşturucu testi pozitif çıkınca yayın akışından kaldırılmıştı! Binbir Gece Masalları fragmanı yayınlandı 1

Dizi yayın akışından çıkarılınca oyuncunun sevenleri duruma üzülmüştü. Ancak aylar sonra dizinin fragmanı yeniden yayınlandı. Sosyal medyada fragman yayınlanınca gündem oldu. Bazı seyirciler bu kararı beğenirken bazıları ise "Uyuşturucu testi unutuldu mu?", "İsmail Hacıoğlu'nun günahı neydi?" yorumlarında bulundu.
İbrahim Çelikkol un uyuşturucu testi pozitif çıkınca yayın akışından kaldırılmıştı! Binbir Gece Masalları fragmanı yayınlandı 2

KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

tabii’de yer alacak olan İsmail Hacıoğlu’lu 8 bölümlük “Rüzgârlı Pazar” dizisi de ertelenmişti. İsmail Hacıoğlu'nun test sonucu pozitif çıkınca TRT dizisi Cennetin Çocukları kadrosundan da çıkarılmıştı.

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İbrahim Çelikkol
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