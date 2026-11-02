Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıktı! Eleştirilere yanıtı dikkat çekti

Barbara Palvin, anne olduktan yalnızca 6 hafta sonra Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Victoria's Secret'ın merakla beklenen defilesinde yarı transparan iç çamaşırlarıyla podyuma çıkan Barbara Palvin, doğumdan bu kadar kısa süre sonra podyuma dönmesiyle gündem oldu.

33 yaşındaki model, kendisine yöneltilen yorumlara sessiz kalmadı. Palvin, "Herkesin doğum sonrası süreci farklı" diyerek kendisini savundu.

Palvin, "Tepkiler gerçekten yüzde 50-50'ydi. Bazıları geri dönmeme çok sevindi, bazıları ise belki de evde dinlenmem gerektiğini düşündü. Herkesin doğum sonrası süreci farklı ve bu da benim sürecim" ifadelerini kullandı.

"YARDIM İSTEMEKTEN KORKMAYIN"

Gelen yorumlar karşısında zaman zaman bunaldığını belirten Palvin, bu süreçte eşi ve ailesinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Ünlü model, yeni anne olan kadınlara da "Yardım istemekten korkmayın" tavsiyesinde bulundu.