İbrahim Erkal’ın kızı 9 yaşında! Duygusal mesaj yürekleri dağladı

Babası öldüğünde 12 günlük olan Elif Su 9 yaşına bastı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 1990’lı yıllarda “Canısı”, “Sıra Bende/Aklımdasın”, “Sevme” ve “Gönlünüze Talibim” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak döneme damga vurmuştu. Arabesk ve fantezi müziğin güçlü temsilcilerinden biri olan sanatçının ani vefatı ise yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşan ve başını zemine çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın öldüğü gün kızı 12 günlüktü.

"SEN BABANDAN KALAN EN GÜZEL EMANETSİN"

Babasına 12 günlükken veda etmek zorunda kalan Elif şimdi 9 yaşında. Filiz Erkal kızı Elif'in yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

Filiz Erkal paylaşımında "Canım kızım… 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı… Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun. Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla abinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım… Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?
Seyirciden yorum yağdı! "Bak senin karın budur"Seyirciden yorum yağdı! "Bak senin karın budur"

En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

