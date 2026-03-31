İbrahim Erkal’ın kızı 9 yaşında! Duygusal mesaj yürekleri dağladı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 1990’lı yıllarda “Canısı”, “Sıra Bende/Aklımdasın”, “Sevme” ve “Gönlünüze Talibim” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak döneme damga vurmuştu. Arabesk ve fantezi müziğin güçlü temsilcilerinden biri olan sanatçının ani vefatı ise yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşan ve başını zemine çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın öldüğü gün kızı 12 günlüktü.

"SEN BABANDAN KALAN EN GÜZEL EMANETSİN"

Babasına 12 günlükken veda etmek zorunda kalan Elif şimdi 9 yaşında. Filiz Erkal kızı Elif'in yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

Filiz Erkal paylaşımında "Canım kızım… 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı… Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun. Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla abinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım… Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum" dedi.