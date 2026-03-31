İbrahim Erkal’ın kızı 9 yaşında! Duygusal mesaj yürekleri dağladı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 1990’lı yıllarda “Canısı”, “Sıra Bende/Aklımdasın”, “Sevme” ve “Gönlünüze Talibim” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak döneme damga vurmuştu. Arabesk ve fantezi müziğin güçlü temsilcilerinden biri olan sanatçının ani vefatı ise yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.
2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşan ve başını zemine çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın öldüğü gün kızı 12 günlüktü.
Babasına 12 günlükken veda etmek zorunda kalan Elif şimdi 9 yaşında. Filiz Erkal kızı Elif'in yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.
