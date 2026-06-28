İbrahim Selim ile sevgilisi Ayşe Şeyma Keten evlendi! Gelinlik gündemde

Ünlü oyuncu İbrahim Selim bir süredir kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifinde bulunan İbrahim Selim muradına erdi.

Ayşe Şeyma Keten ile İbrahim Selim, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Serenay Sarıkaya, Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Eda Ece, Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ve Cihan Ayger gibi yakın dostları da çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

"YENİ SEVİYE AÇILDI"

Çift, nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunarken, gönderilerine "Yeni seviye açıldı" notunu düştü.

Fenomen Ayşe Şeyma Keten'in sade gelinliği de sosyal medyada konuşuldu. Dantel detaylı sade ve şık gelinliğe "Çok güzel gelinlik", "Olması gerektiği gibi bir gelinlik", "Çok sade ve şık" yorumları yağdı.