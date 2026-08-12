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Kıvanç Tatlıtuğ, 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, 5 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabını kapattı.

Nebahat Kübra Akalın

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan oyuncudan şaşırtan bir karar geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde daha çok kullanmaya başladığı Instagram ve X hesabını kapattı. Tatlıtuğ'un bu kararı alma sebebinin dijital detoks olduğu iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ, 5 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı 1

TATLITUĞ'DAN EZBER BOZAN PROJE

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda da yeni bir projeyle gündeme gelmişti.

Tatlıtuğ'un dijital platform için gezi ve gastronomi programı hazırladığı iddia edilmişti.

Proje kapsamında farklı ülkeleri gezerek yerel mutfakları ve kültürleri izleyiciyle buluşturacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğu ve çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığı öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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