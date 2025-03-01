İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift 22 Ocak 2024'te iki oğullarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Genç çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli bu defa son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Rahatsızlık getirdiğini duyuran ünlü isim hastane odasından bir karesini yayınladı.

Şefkatli, "Dün gece karın ağrısından kıvranıyordum İdo sağ olsun hastaneye getirdi. Bugün daha iyiyim midemi üşütmüşüm" ifadelerini kullandı. Ünlü isme kısa sürede 'Geçmiş olsun' mesajları yazdı.