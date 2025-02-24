İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter'den boşanıyor! Her şeyi sildi

MYNET DETAY- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem babasıyla yaşadığı kavgayla hem de son dönemdeki iddialı pozlarıyla gündeme geliyordu.

2022’de muhteşem bir düğünle evlenen Dilan Çıtak ve Levent Dörter şaşırtan bir karar aldı. “Evde ikimizde birbirimizi dinliyoruz. Orta yolu muhakkak buluyoruz" diyen Dilan Çıtak eşinden boşanıyor.

İki isim de yaptığı imalı paylaşımlarla ayılık iddialarını güçlendirirken gazeteci Uğur Kotan, Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Dilan Çıtak paylaşımında "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazdı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Levent Dörter ise daha duygusaldı; "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir" dedi.

Dilan Çıtak'ın eşi devamında ise "Kendimizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmemiz gerekir" dedi.

Levent Dörter ayrıca eşiyle olan paylaşımlarını da sildi. Dilan Çıtak ise paylaşımdan sonra hesabını kapattı.