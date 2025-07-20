İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı çıldırtan iddia: Erotik dansı onun yaptığı sanılınca...

Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı sorunların ardından söz ettiren Dilan Çıtak yine gündemde. Sosyal medyada bazı dans görüntüleri yayıldı ve bu görüntülerdeki dansçının da Dilan Çıtak olduğu iddia edildi.

Erotik dansıyla dikkat çeken kadının görüntüleri sosyal medyayı sallayınca Dilan Çıtak da sessiz kalmadı. "Gay barda dans etti" iddiaları sonrası deliye dönen Çıtak'tan hemen açıklama geldi.

Dilan Çıtak kendisine yapılan çirkin yorumlarının bazılarını paylaşarak şunları yazdı:

BABASINA DA GÖNDERME YAPTI

"Bu ülkede linç bir refleks, cehalet ise bulaşıcı. Neyin ne olduğunu anlamadan saldırmak için tetikte bekleyen bir grup var. Asparagas haberler ve altına dizilmiş cahil yorumlar... Sizi tanıyorum. Zamanında da anlamadan, anında 'kötü kız' ilan edenler sizdiniz. Çünkü burada doğru olmanın bir önemi yok, 'hedef' olman yeterli. Üstelik işin içine hiçbir hücrenle sen olmadığın bir 'soyadı' giriyorsa…"

"Çok şaşıracaksınız ama ben ayrı bir bedende, ayrı bir insan olarak doğdum. Tıbben mümkün yani. Adım Dilan Çıtak. Yargılayın, en azından kimseden bağımsız!" diyerek isyan etti ve videodaki kadının kendisi olmadığını belirtti.

Çıtak ayrıca "Videoya gelince, kızın dansı gayet başarılı. Tabii hukuki süreç başlatıldı; hem hakaret edenlere hem de yalan habercilere karşı. Sevgiler." dedi.