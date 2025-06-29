İbrahim Tatlıses'in mal varlığı saymakla bitmiyor! Vasiyetini yazdı mı? "Çocuklarım diyor ki..."

Mal varlığıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, servetiyle dudak uçuklatıyor. Tatlıses'in, İstanbul’dan Bodrum’a, Kuşadası’ndan Urfa’ya kadar bir çok yerde gayrimenkulü bulunuyor.

Sahip olduğu oteller, televizyon kanalları, lüks otomobiller ve deniz araçları gibi değerli varlıkları olan Tatlıses zaman zaman bazı çocuklarıyla da para yüzünde kavga ediyor.

İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük araziye kurulu dev bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi ve giyim mağazası ile atölyesi bulunan Tatlıses'in Sarıyer'de lüks bir villası, Seyrantepe'de üç dairesi, memleketi Urfa'da ise bir dairesi ve 3 dönümlük arsası mevcut.

Tatlıses'in mal varlıkları arasında İzmir Narlıdere'deki Folkart Evleri'nden bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'ndan bir villa, Bodrum Bitez'deki 48 dairelik Tatlıses Paradise kompleksi ve yine Bitez'de bir villa daha yer alıyor.

Bodrum'da denize sıfır konumda, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine aynı büyüklükte ayrı bir arsa da servetinin öne çıkan parçaları arasında bulunuyor.

ARAÇ FİLOSU VAR

Tatlıses'in, Kuşadası'nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli Tatlıses Otel’i, İstanbul'da ise beş kebap salonunun yanı sıra bir uydu kanalı ve bir TV kanalı bulunuyor. Tatlıses’in araç filosunda ise, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı yer alıyor.

Saymakla bitmeyen İbo'nun mal varlığı kadar vasiyeti de merak ediliyor. GazeteMagazin'e konuşan İbrahim Tatlıses'e vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı soruldu.

"Herkes benim ölmemi istiyor!" diyen Tatlıses "O ne?" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün çocuklarım diyor ki kimseyebir kuruş bırakma hepsini ver kime verirsen. Biz kendimize bakarız..."