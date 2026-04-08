ibrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in zor günü! Önce çocuğu sonra babası...

İbrahim Tatlıses İstanbul'daki evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tatlıses yoğun bakıma alındı. Hastaneye küs çocuklar hemen koşarken gözler İdo'yu da aradı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat oldu. Tedavi süreci devam eden İbrahim Ayel'in dün kontrolü olduğunu belirten anne Yasemin Şefkatli, "Ayel’in kontrolü vardı o sırada dedesi rahatsızlandı" dedi.

"DEDESİ RAHATSIZLANDI"

Oğlunun hastanedeki videosunu paylaşan Yasemin Şefkatli, "O ciddiyetin olgunluğun... Bana güç veriyorsun be çocuk. Dün garip bir gün geçirdik buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşAllah daha da iyi olacak.

Ayel'in kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçısıyız, iyi iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum. O sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur Allahım hepimizi, hepinizi korusun" dedi.