İbrahim Tatlıses'in son durumunu Melek Zübeyde açıkladı! Kardeşlere imalı gönderme

İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyor.

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile ilişkisinden olan kızı Melek Zübeyde Gel Konuşalım'a açıklama yaptı. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna dair Melek Zübeyde

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Ambulans ile hastaneye götürdük. Enfeksiyon vücudunu sarmış. Vücudundaki enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu. Kendinde konuşuyor ama yorgun. Hastaneye ben götürdüm magazin muhabirlerinin olmadığı yerden çıktığım için görüntülenmedim" dedi.

Nur Tuğba Namlı konuşmasının devamında Dilan ve Ahmet dışında diğer çocukların görüntü vermemesine de değinerek "Görüntü vermek istememiş İdo, Melek filan aslında oradalarmış" dedi.

Melek Zübeyde'nin bu sözleri kameralara konuşan Ahmet ve Dilan'a gönderme olarak algılandı.