Eşref Rüya'nın final tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Kanal D ekranlarının ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen yapımlarından Eşref Rüya final kararı ile gündeme geldi. TİMSBİ Productions imzalı Eşref Rüya'nın sezon finali yapması beklenirken erken final kararı verilmesi herkesi şaşırttı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı fenomen dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada; "Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!

'Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur." ifadelerini kullandı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Eşref Rüya'nın final tarihi de belli oldu. Büyük finale sadece 2 bölüm kaldı. Eşref Rüya 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.