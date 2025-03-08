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  4. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle mest etti! Gören herkes aynı yorumu yaptı

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle mest etti! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 12:26
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Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan İbrahim Tatlıses şimdi de sır gibi sakladığı torunu Berfin ile dikkat çekti. Tatlıses'in ilk eşinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin güzelliğiyle mest etti.

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle mest etti! Gören herkes aynı yorumu yaptı

14 Mart 2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.

İbrahim Tatlıses şimdi de ilk eşinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlı'dan olan torunu Berfin ile gündem oldu.

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Gözlerden uzak büyüyen Berfin güzelliğiyle mest etti. Gülşen Tatlı kızı Berfin'in karelerini sosyal medya hesabından paylaşınca adeta yorum yağdı.

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Tatlıses'in torunu Berfin için sosyal medyada; 'çok güzel', 'maşallah güzel kız' gibi yorumlar yapıldı.

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Tatlıses'in torunu Berfin'in Harran Üniversitesi, Reklamcılık Bölümü mezunu olduğu ve eğitimine yurt dışında devam edeceği öğrenilmişti.

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Karakeçili'nin için İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne başvurduğu ortaya çıkmıştı.

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İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve 7'nci kez baba olmuştu.

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İbrahim Tatlıses
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