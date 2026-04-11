İbrahim Tatlıses safra kesesi ameliyatı oldu! Son durumu nasıl?

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in safra kesesi ameliyatı gerçekleşti. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna dair hastaneden açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses'in safra kesesi ameliyatı gerçekleşti. Şarkıcının sevenleri "İbrahim Tatlıses nasıl, sağlık durumu iyi mi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Ameliyat hakkında bilgi veren başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi" dedi.

"HER ŞEY İYİ GEÇTİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ise, bu sabah gerçekleştirdikleri ameliyata ilişkin şöyle konuştu:

"İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra tabii kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık. Tabii ki komplike bir safra kesesiydi, ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti, herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil, komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz."

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
