İbrahim Tatlıses son hali konuşulunca saç, sakal ve kaşlarını boyattı

Mahmut Tuncer, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etmiş ve fotoğraf paylaşmıştı. Sağlık sorunları yaşayan ünlü türkücünün taburcu olduğunu müjdeleyen Tuncer; sosyal medyadaki mesajında; ''28 lahmacun ve 1 yumurtalı köftemizle hastane serüveni sona erdi. Ağabeyim hastaneden taburcu oldu, Allah bir daha düşürmesin'' ifadelerini kullandı.

Paylaşım sonrası Tatlıses'in son görüntüsü sevenlerini üzmüştü. İbrahim Tatlıses, hastane paylaşımında beyazlayan saçı sakalıyla çok konuşulmuştu.

Tatlıses yaptığı son paylaşımda, “Herkes merak ediyormuş, işte buradayım evimizin balkonundayım” diyerek eski haline döndüğünü gösterdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İbrahim Tatlıses, saçını, sakalını ve kaşlarını bile boyattı.