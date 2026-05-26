Mercan Köşk konusu ne, oyuncuları kimler? Okuma provası yapıldı

Mercan Köşkü için geri sayım başladı. atv ekranlarında Eylül ayında izleyiciyle buluşacak dizinin okuma provası gerçekleşirken, setten ilk kareler de yayınlandı. Başrollerini Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı.

Atv'nin Mercan Köşkü dizisi Eylül ayında seyirci ile buluşacak. Faro ve Sinehane ortak yapımı dizinin dün okuma provası yapıldı. Dizi setinden ilk kareler yayınlandı.

MERCAN KÖŞKÜ OYUNCULARI

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı dizide Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici ile genç kuşağın başarılı isimleri Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl rol alıyor.

5 HAZİRAN'DA SETE ÇIKACAKLAR

5 Haziran Cuma günü Tarsus’ta sete çıkacak olan dizide büyüleyici atmosferinde başlayacak olan dizinin yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstleniyor.

MERCAN KÖŞKÜ KONUSU

Kubilay Aka dizide, ailesini korumak uğruna büyük bir sırrı taşımak zorunda olan Aras karakterine hayat verirken; Hafsanur Sancaktutan ise nikâhının hemen ardından eşinin gizemli kaybıyla kendisini bir anda karanlık olayların içinde bulan Cemre karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Cemre ve Aras’ın yollarının kesişmesi, iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı başlatırken, aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecek

