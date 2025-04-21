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İbrahim Tatlıses yıllar sonra anlattı: Mermi bana değil, Aydemir’e gelecekti

Hülya Avşar'a konuk olan İbrahim Tatlıses vurulduğu güne dair ilginç bir detayı anlattı. Yakın dostu Aydemir Akbaş'ın o gün yanına gelmekten vazgeçtiğini söyleyen Tatlıses "O gelseydi mermi bana değil, Aydemir’e gelecekti" dedi.

İbrahim Tatlıses yıllar sonra anlattı: Mermi bana değil, Aydemir’e gelecekti
Kubra Akalın

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir" dedi.

Vurulduğu güne dair de konuşan Tatlıses yıllar sonra ilginç bir detayı aktardı.

"Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu" diyen İbrahim Tatlıses şunları söyledi:

"Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki 'Bir çorba içeyim.' Dönüyor çorbasını içiyor. Tam kalkıp diyor ki 'Bu akşam da gitmeyeyim.' O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek."

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Öte yandan hayattaki en büyük pişmanlıkları sorulan İbrahim Tatlıses "Hayatta çok değer verdiğim insanlar oldu. Onlardan karşılık görmedim. Onlara Allah'a havale ettim." dedi.

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BAŞINDAN VURULMUŞTU

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmıştı.

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İbrahim Tatlıses
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