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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğulları Ayel ve Emir ameliyat oldu!

2021 yılında dünyaevine giren ve ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğulları Ayel ve Emir ameliyat oldu. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımlarla minik oğullarının son durumu hakkında bilgi verdi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğulları Ayel ve Emir ameliyat oldu!
Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına alan çift geçtiğimiz günlerde Ayel'in gözündeki problem nedeniyle ameliyat olacağını açıklamıştı.

YASEMİN 1

Hastaneye gidip tahlil yaptıran Şefkatli gelişmeleri "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu." sözleriyle duyurmuştu. Şefkatli ameliyat sonrası paylaşım yaptı:

YASEMİN 2

"Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden yaşlı diye sormayacaksınız."

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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