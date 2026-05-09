İkinci konser biletleri de kapış kapış gitti! Şebnem Ferah için binlerce kişi sıraya girdi

Yıllardır sahnelerde uzak kalan Türk rock müziğinin ünlü ismi Şebnem Ferah, 3 Haziran'da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserle sahnelere dönme kararı aldı.

İlk konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Binlerce kişinin almak için sıraya girdiği biletler yalnızca 12 dakika içinde tamamen bitti.

İlk konsere gelen yoğun talebin ardından İstanbul için ikinci konser tarihini de duyuran Şebnem Ferah, 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

Biletler için 120 binden fazla kişi sıraya girdi. İlk konserde olduğu gibi ikinci konserin biletleri de dakikalar içinde tükendi.

Biletler yaklaşık 20 dakikada tükenirken, sırada bekleyen binlerce kullanıcı "Şebnem Ferah konseri için gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Etkinliğin tüm biletleri tükendi. Yeni konserler çok yakında duyurulacaktır." yazısıyla karşılaştı.