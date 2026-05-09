50 milyon Euro ve 300 koruma istemişti! Ajdar, Hayrettin'e konuk oldu! Görüntüler hızla yayıldı

Bir dönemin en sıra dışı magazin figürlerinden biri olan Ajdar, son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Zaman zaman sahne alan Ajdar şimdi de Hayrettin'in Kaos Show programına konuk oldu.

Daha önce “Nane nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” şarkılarıyla tanınan Ajdar’ı programına konuk etmek isteyen Hayrettin beklenmedik taleplerle karşılaştığını açıklamıştı.

İSTEKLERİ ŞAŞIRTMIŞTI

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum" diyen Hayrettin, "50 milyon euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullanmıştı.

Hayrettin sonunda dediğini yaptığı ve Ajdar'ı konuk olarak programına aldı. Şarkılar söyleyip dans eden Ajdar'ın programdan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.