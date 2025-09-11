İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti! Saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti.

Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle hafızalara kazınan İlayda Alişan'ın saç rengini değiştirmesine pek çok yorum geldi. Bu sezon henüz ekranda olup olmayacağına dair bir açıklama yapmayan Alişan'ın saç rengi ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Balyaj tekniğiyle yapılmış küllü kumral ve bal köpüğü tonlarının karışımı olan yeni saçları çok beğenenler olduğu kadar hiç beğenmeyenler de vardı.

Öte yandan doğal halleriyle sık sık gündeme gelen İlayda Alişan bakım ve egzersiz rutinlerini instyle'e şöyle anlatmıştı:



“Doğallıktan yanayım ama kendime de iyi bakmaya çalışıyorum. Cilt bakımına çok önem veriyorum, özellikle nemlendirici ve güneş kremi benim için olmazsa olmaz. Spor yapmayı seviyorum ama bazen yoğunluktan aksatabiliyorum.”