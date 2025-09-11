MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti! Saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan saç rengini değiştirince sosyal medyada pek çok yorum aldı.

İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti! Saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti.

Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle hafızalara kazınan İlayda Alişan'ın saç rengini değiştirmesine pek çok yorum geldi. Bu sezon henüz ekranda olup olmayacağına dair bir açıklama yapmayan Alişan'ın saç rengi ise sosyal medyayı ikiye böldü.

İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti! Saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü 1

Balyaj tekniğiyle yapılmış küllü kumral ve bal köpüğü tonlarının karışımı olan yeni saçları çok beğenenler olduğu kadar hiç beğenmeyenler de vardı.

İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti! Saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü 2

Öte yandan doğal halleriyle sık sık gündeme gelen İlayda Alişan bakım ve egzersiz rutinlerini instyle'e şöyle anlatmıştı:

İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti! Saç rengi sosyal medyayı ikiye böldü 3
“Doğallıktan yanayım ama kendime de iyi bakmaya çalışıyorum. Cilt bakımına çok önem veriyorum, özellikle nemlendirici ve güneş kremi benim için olmazsa olmaz. Spor yapmayı seviyorum ama bazen yoğunluktan aksatabiliyorum.”

Mynet Anket İlayda Alişan'ın yeni saç rengi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Saç rengi çok güzel, beğendim!
Eski halini daha çok seviyorum.
Hiç olmamış
Kararsızım
Bu anket 11 saat 30 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'den apar topar ayrıldı! Yerine gelen oyuncuya yorum yağdı: OlmamışUzak Şehir'den apar topar ayrıldı! Yerine gelen oyuncuya yorum yağdı: Olmamış
Somer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! ReddettiSomer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! Reddetti
Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti: "Biz yapacağız"

Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti: "Biz yapacağız"

Trump'a yakın isme silahlı saldırı! Herkesin gözü önünde vuruldu

Trump'a yakın isme silahlı saldırı! Herkesin gözü önünde vuruldu

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.